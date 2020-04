Commercio: Cgil Cisl Uil categoria commercio, astensione e sciopero il 12 e 13 aprile

CAMPI BISENZIO – “La decisione di aprire i negozi, da parte di alcune aziende, per le festività pasquali è vergognosa e irrispettosa verso i lavoratori, che stanno dando dimostrazione, in questo drammatico momento, di grande responsabilità, garantendo un servizio fondamentale alla collettività”. E’ quanto si legge in una nota sindacale a firma di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Toscana.

E lanciano l’hashtag Noi restiamo a casa, “per tutelare- prosegue la nota – la salute di chi lavora e di tutti noi, basta spesa compulsiva” e proclamano l’astenzione e sciopero del lavoro per l’intera giornata del 12 e del 13 aprile.