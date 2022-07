Commette alcuni furti in serie “per la cura della persona”. Ma i Carabinieri lo arrestano… prima

CAMPI BISENZIO – I Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti, nel pomeriggio di ieri, nel corso di una serie di controlli sul territorio, sono intervenuti presso il negozio Mediaworld, all’interno del Centro commerciale i Gigli, dove era stata segnalata un persona che, dopo avere commesso un furto, stava provando ad allontanarsi. Nella circostanza, da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che un ragazzo era entrato all’interno del negozio e aveva rimosso il sistema antitaccheggio da un epilatore a luce pulsante, del valore di 299,99 euro, tentando di uscire senza pagare. Sorpreso dagli addetti alla vigilanza, è stato subito fermato ma ha cercato ugualmente di scappare divincolandosi con violenza. I Carabinieri sono riusciti a fermarlo. Si tratta di un 34enne, originario della Georgia, con precedenti, domiciliato in provincia di Prato. L’uomo è stato inoltre trovato in possesso di tronchese utilizzata per rimuovere il dispositivo, che è stata sequestrata mentre lui è stato arrestato in flagranza di reato per l’ipotesi di rapina impropria. La merce è stata recuperata e restituita al negozio. Nella circostanza lo stesso è stato denunciato anche in stato di libertà per l’ipotesi del reato di ricettazione perché trovato in possesso di una borsa schermata al cui interno c’erano due profumi e alcuni capi abbigliamento intimo, del valore di 234,80 euro asportati in tempi diversi in questo caso dal negozio Coin (la merce è stata restituita). Trattenuto presso la camere di sicurezza, questa mattina, è stato giudicato con rito direttissimo nel quale l’arresto è stato convalidato e applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.