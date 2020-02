Commisso: “A Campi tempi giusti e ragionevoli per lo stadio ma…”

FIRENZE – “Filo diretto” questa mattina con Lady Radio, che ha dato la notizia dell’incontro a Firenze, nello studio dell’architetto Casamonti, fra il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, e il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Oggetto del “vertice” ovviamente la possibilità che lo stadio della Fiorentina possa essere realizzato a Campi. “Una proposta – ha detto Commisso uscendo dallo studio – dai tempi giusti e ragionevoli, ma non è l’unica opzione sul tavolo. Parteciperemo comunque al bando sull’area Mercafir con una proposta “condizionata”…”. Silenzio invece da Palazzo Vecchio in attesa della conclusione dei tempi necessari previsti per il bando fissata per il 7 aprile.