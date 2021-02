Commisso: “Se tempi e costi sono giusti, a Campi sono disposto a spendere i miei soldi; a Firenze, a queste condizioni, no”

FIRENZE – “A Campi Bisenzio, se i tempi e i costi sono giusti, sono disposto a spendere i miei soldi, a Firenze per il Franchi, a queste condizioni, no”: questo, in estrema sintesi, il messaggio lanciato dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in un’intervista della durata di circa cinque minuti rilasciata al sito ufficiale della […]

FIRENZE – “A Campi Bisenzio, se i tempi e i costi sono giusti, sono disposto a spendere i miei soldi, a Firenze per il Franchi, a queste condizioni, no”: questo, in estrema sintesi, il messaggio lanciato dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in un’intervista della durata di circa cinque minuti rilasciata al sito ufficiale della società viola, violachannel.com. Tanti, anche se in un arco di tempo ristretto, i temi trattati: dalla necessità di avere delle rassicurazioni dalla politica alla volontà, la ferma volontà, di non dover sottostare al controllo della Soprintendenza se la Fiorentina resterà al Franchi. “Vogliamo avere più di un’opzione a disposizione, – ha aggiunto Commisso – io non sono sicuro quando questa storia finirà e se la “casa” della Fiorentina sarà al Franchi…”. Qui di seguito il link all’intervista integrale: Intervista al Presidente Rocco Commisso | 🎥 | (acffiorentina.com)