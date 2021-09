“Com’on!”: a Campi torna il “Festival dell’economia civile”

CAMPI BISENZIO – “Com’on!”: è questo l’”invito” degli organizzatori a partecipare alla quinta edizione del “Festival dell’economia civile”, in programma a Campi Bisenzio dal 16 al 18 settembre, “un punto di riferimento – si legge in una nota – per esperienze, amministratori e studiosi da tutta Italia”. Dopo l’annullamento dell’edizione dello scorso anno a causa […]

CAMPI BISENZIO – “Com’on!”: è questo l'”invito” degli organizzatori a partecipare alla quinta edizione del “Festival dell’economia civile”, in programma a Campi Bisenzio dal 16 al 18 settembre, “un punto di riferimento – si legge in una nota – per esperienze, amministratori e studiosi da tutta Italia”. Dopo l’annullamento dell’edizione dello scorso anno a causa del Covid, quest’anno il Festival si rilancia con un’edizione ricchissima di grandi ospiti: tre giorni di workshop, eventi, cultura, attività e spettacoli, con una novità importante: la scuola di economia civile “Costruire il cambiamento”, promossa con Legambiente e Anci Toscana.

Saranno presenti, fra gli altri, Stefano Bartolini (scrittore e docente UniSI), Brenda Barnini (sindaco di Empoli), Enzo Bianchi (monaco e saggista, Fondatore della Comunità di Bose), Matteo Biffoni (sindaco di Prato e presidente Anci Toscana), Leonardo Becchetti (docente Tor Vergata, direttore Next), Max Casacci (chitarrista, fondatore dei Subsonica), Claudia Fiaschi (portavoce nazionale del Forum del terzo settore), Eugenio Giani (presidente della Regione Toscana), Iacopo Melio (scrittore, consigliere delegato per i diritti della Regione Toscana), Massimo Mercati (Ad Aboca), Monia Monni (assessore all’ambiente della Regione Toscana), Barbara Nappini (presidente Slow Food), Dario Nardella (sindaco di Firenze, presidente Eurocities), Andrea Orlando (ministro del lavoro e delle politiche sociali), Elly Schlein (vice-presidente della Regione Emilia-Romagna), Cristina Tajani (assessore del Comune di Milano), Mario Tozzi (geologo, saggista, divulgatore scientifico), Giorgio Zampetti (direttore Legambiente), i “sindaci dell’economia civile” ed esperti e esperienze da tutta Italia. Quasi 30 sessioni, più di 20 buone pratiche da tutta Italia che si presenteranno con tantissimi amministratori coinvolti e 3 spettacoli, tra cui Earthphonia Live, con Max Casacci, chitarrista e fondatore dei Subsonica, e Mario Tozzi.

“A Campi, primo distretto nazionale di economia civile nato in Italia, – continua il comunicato – si discuterà del mondo dopo il Covid-19: di un nuovo ruolo per il pubblico, di welfare e prossimità, dell’accoglienza come motore di un nuovo sviluppo per i territori, di sanità territoriale, di come progettare le città per combattere il cambiamento climatico, di come i territori possano essere protagonisti del cambiamento verso una nuova società. E poi tante attività con la città: il mercatino dei prodotti a Km0, una sessione di “Puliamo il mondo” con Legambiente, i laboratori di educazione al digitale, l’apericena negli orti urbani di Capalle quello con le associazioni, le incursioni aromatiche che trasformeranno un giardino in un’isola di piante profumate, lo spettacolo per bambini “La marcia degli alberi” e tanto altro ancora.

“Abbiamo deciso di essere ambiziosi – ha detto il sindaco Emiliano Fossi – perché dopo la crisi del Covid-19 non possiamo non esserlo. L’economia civile deve essere ispirazione per costruire un modello di sviluppo che metta al centro le persone e l’ambiente, e dia dignità e forza alle nostre comunità. Il cambiamento deve partire dai territori, da chi si impegna giorno giorno, con gli amministratori in prima linea, per questo ce ne sono molti in questa edizione, che verranno a discutere e a presentare le buone pratiche da tutta Italia. Il distretto di Campi da anni ispira il lavoro di tanti in Italia, ne siamo orgogliosi e vogliamo rilanciare il nostro impegno”. “Campi Bisenzio è ormai un punto di riferimento nazionale sull’economia civile, siamo riusciti a diventare un luogo di elaborazione, incontro e ibridazione tra tantissime realtà italiane. Il Festival è cresciuto di pari passo all’attenzione a questo tema in tutta Italia e siamo davvero felici di tornare ad ospitare tutti a Campi, vi aspettiamo da giovedì”, ha aggiunto l’assessore all’economia civile del Comune di Campi Giorgia Salvatori.

La bandiera del Collettivo di Fabbrica della Gkn sventolerà in tutti gli spazi del Festival: “Non può che essere così, quella battaglia è per salvare una fabbrica ma anche per un mondo migliore, e al festival cerchiamo di fare la stessa cosa, per questo saranno protagonisti anche lì”, ha conclus il sindaco Fossi. Gli eventi, tutti gratuiti ma con posti limitati, si svolgeranno a Villa Rucellai, Villa Montalvo e al TeatroDante Carlo Monni. In tutti gli spazi che ospiteranno il Festival sarà chiesto il green pass ed è preferibile registrarsi sul sito www.festivaleconomiacivile.it Il Festival è organizzato da Comune di Campi Bisenzio, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Legambiente, Anci Toscana, Fondazione Noi, con il supporto di Aboca e Unicoop Firenze. Link alle pagina Facebook del Festival dell’economia civile: https://www.facebook.com/festivaleconomiacivile, link al sito www.festivaleconomiacivile.it