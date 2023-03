Compagni di scuola sessant’anni dopo. Ma la campigianità degli ex alunni della Garibaldi vince anche a tavola

CAMPI BISENZIO – La voglia di ritrovarsi, così come era già successo fino a prima del Covid, e rivivere gli anni e i luoghi della propria adolescenza. “Accompagnati”, in questo viaggio nella Campi di un tempo ma che è sempre rimasta nei loro cuori, da un menu tipicamente campigiano. Erano in cinquanta, ieri sera, gli ex alunni dell’allora scuola media Garibaldi (oggi Matteucci) che hanno voluto incontrarsi di nuovo più o meno cinque anni dopo l’ultima volta. Tutti nati nel 1959, 1950 e 1951, sono guidati in questo ritrovo con la classica foto di gruppo di fronte alla loro vecchia scuola, da Giovanni Ramerini. Dove? Naturalmente al Bar Franco di via Buozzi, che negli anni della loro gioventù era la latteria del Comune di Campi, successivamente trasformata in bar e dove una delle maggiori attrazioni era il Juke-box: “Si stava seduti fin quasi in mezzo di strada, – raccontano Gianni Bini e Gianni Panerai, due degli studenti dell’epoca – ed erano le poche macchine che passavano allora a dover scansar noi…”. Insieme a loro anche altri due volti noti di Campi Bisenzio come Antonio Monticelli ma soprattutto l’ex sindaco Adriano Chini. Con un particolare non di poco conto: molti di loro non abitano più a Campi, ma quando viene lanciato l’appello, chi non può partecipare dice di no a malincuore. Ah, niente gruppo WhatsApp ma tutte telefonate fatte personalmente da Ramerini e chi dà una mano nell’organizzazione della serata, anche questo un segno del rapporto che è rimasto nonostante il passare degli anni: “Il segno tangibile di una comunità viva”, aggiungono. E che a tavola, come è nella tradizione del Bar Franco, ha voluto tutti piatti altrettanto riconoscibili nella cucina di Campi Bisenzio: antipasto toscano, penne alla pecora, pecora in umido con fagioli, la “Campigianina” alla crema e i cantuccini. Prosit, un sorriso, un abbraccio e la voglia di rivedersi la prossima volta.