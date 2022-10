Compagnia Mald’Estro, “Un ottobre con te” ma spazio anche al cinema e… all’amore

SESTO FIORENTINO – “Un ottobre con te”: è questo il titolo della conferenza-spettacolo di e con Alessandro Calonaci che lo vedrà protagonista per quattro sere alla Sala San Sebastiano di piazza della Chiesa a Sesto Fiorentino. E’ questa infatti la parte più “corposa” delle date in programma nel mese di ottobre per la Compagnia Mald’estro. […]

SESTO FIORENTINO – “Un ottobre con te”: è questo il titolo della conferenza-spettacolo di e con Alessandro Calonaci che lo vedrà protagonista per quattro sere alla Sala San Sebastiano di piazza della Chiesa a Sesto Fiorentino. E’ questa infatti la parte più “corposa” delle date in programma nel mese di ottobre per la Compagnia Mald’estro. Si inizia martedì 4 ottobre alle 17.30 con la conferenza-spettacolo di e con Alessandro Calonaci dal titolo appunto “Un ottobre con te”. Mercoledì 5 ottobre, invece, questa volta alle 17, Alessandro Calonaci sarà a Firenze in via degli Artisti per la presentazione del libro di Fabrizio Borghini dal titolo “La commedia cinematografica”. Domenica 9 ottobre Alessandro Calonaci e Mery Nacci raggiungeranno il Castello di Torciano, a San Gimignano, con “In vino veritas”. Infine, la Compagnia Mald’Estro sarà di nuovo alla Sala San Sebastiano di piazza della Chiesa a Sesto martedì 11, 18 e 25 ottobre alle 17.30, sempre con la conferenza-spettacolo di e con Alessandro Calonaci “Un ottobre con te”. Infine il 26 ottobre alle 12 Calonaci e la sua compagnia saranno all’auditorium di piazza della Resistenza a Scandicci con “Amore di-vino in tempo di peste” (inizio dello spettacolo alle 12).