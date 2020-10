Completata la Giunta regionale, Saccardi sarà vicepresidente

FIRENZE – È ufficiale: Stefania Saccardi (Italia Viva) entra nella Giunta regionale e sarà vicepresidente. Lo ha annunciato il presidente Eugenio Giani, in apertura della seconda seduta del Consiglio regionale, ha annunciato il nome dell’ottavo assessore regionale. Il presidente non ha detto quali deleghe ha intenzione di assegnarle. Le sue e quelle degli altri componenti della nuova Giunta regionale le renderà note domani, all’inizio della prima riunione dell’organo di governo regionale.

Con questo atto si completa quindi il quadro dei componenti dell’esecutivo, una decisione che sancisce l’ingresso ufficiale in maggioranza di Italia Viva. La Giunta regionale è quindi formata da esponenti del Partito Democratico, di Italia Viva e da un assessore di Sinistra Civica Ecologista, la lista che si è presentata alle elezioni in appoggio a Giani e, pur non riuscendo per pochi voti ad eleggere un consigliere regionale e non essendo quindi rappresentata in Consiglio, lo sarà invece in Giunta.

La nuova Giunta regionale, presieduta da Eugenio Giani, è composta quindi da quattro uomini e quattro donne. Si tratta di Stefania Saccardi, Serena Spinelli (Sce), Stefano Ciuoffo (assessore uscente), Leonardo Marras, Stefano Baccelli, Simone Bezzini, Monia Monni e Alessandra Nardini.