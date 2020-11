Comprensivo 3, mostra virtuale sulla sicurezza nelle scuole

SESTO FIORENTINO – Una mostra virtuale sulla sicurezza. E’ la scelta del Comprensivo 3 di Sesto Fiorentino che non ha rinunciato ad organizzare un evento in occasione della Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. “Da anni l’Istituto Comprensivo n.3 – si legge in una nota della scuola – organizza mostre, video e riflessioni in occasione […]

“Da anni l’Istituto Comprensivo n.3 – si legge in una nota della scuola – organizza mostre, video e riflessioni in occasione della Giornata Nazionale della Sicurezza nelle scuole, il 22 novembre. Mai come quest’anno è sembrato opportuno un momento di riflessione sui temi della sicurezza e nello specifico sulle nuove regole: il Covid, infatti, ha cambiato le nostre vite e la nostra routine. Si sono scritte regole nuove per la sicurezza, a casa, per strada e a scuola. L’Istituto Comprensivo 3 di Sesto ha organizzato quindi un concorso/mostra aperto a tutti i suoi alunni, dai più piccoli della scuola dell’infanzia a quelli della scuola secondaria di primo grado”.

La partecipazione è stata apprezzata dagli studenti. “I docenti – prosegue la nota – hanno sempre trattato i temi della sicurezza, quest’anno hanno chiesto anche la collaborazione dei genitori, primi educatori in assoluto, per rendere questo delicato tema un momento laboratoriale, da affrontare in maniera fantasiosa e innovativa”. Tutto è avvenuto online come l’invio degli elaborati. Si poteva partecipare sia con disegno, collage, poesia, racconto, fumetto, ecc.). La mostra degli elaborati è online sul sito dell’istituto al link https://tinyurl.com/sicurezza2020. “Anche quest’anno – conclude la nota – la ricorrenza ha visto partecipare il sindaco Lorenzo Falchi, la Protezione Civile e tutte le persone che si occupano, a vario titolo, della sicurezza nel terzo istituto comprensivo. Alcuni bambini hanno portato la loro testimonianza: l’aspetto più sottolineato è stato il piacere di realizzare insieme ai genitori questo elaborato”.