Comune: appuntamenti per la carta d’identità elettronica

SESTO FIORENTINO – Lunedì 27 dicembre saranno aperte le prenotazioni degli appuntamenti per il rilascio della carta d’identità elettronica programmati a partire dal 3 gennaio 2022.



Al fine di facilitare coloro i quali si trovino in situazioni di necessità, venerdì 24 dicembre saranno resi disponibili ulteriori appuntamenti riservati esclusivamente a quanti siano in possesso di un documento scaduto o di prossima scadenza (entro il 31 gennaio 2022), abbiano smarrito o subito il furto di tutti i documenti (presentarsi muniti di denuncia), ai minori privi di documento in caso di viaggio imminente (si richiede presenza del minore e di entrambi i genitori e l’esibizione del biglietto aereo o del traghetto). Le prenotazioni per questa giornata saranno possibili a partire da giovedì 23 dicembre.

Per tutte le informazioni e per prenotare è possibile rivolgersi al call center 055055 oppure consultare la pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino, all’indirizzo https://bit.ly/RilascioCIE.