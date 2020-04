Comune: appuntamenti telefonici con sindaco e assessori

CALENZANO – Il Comune piano piano riprende le attività come il ricevimento di sindaco e assessori: il servizio di ricevimento dei cittadini da parte del sindaco e degli assessori riprenderà la prossima settimana per via telefonica. I cittadini che hanno bisogno di parlare con gli assessori possono chiedere un appuntamento telefonico alla segreteria al numero 055.8833225. Verrà fissato un appuntamento e saranno richiamati nel giorno e nell’orario prefissato.

Questo il calendario degli appuntamenti.

Sindaco Riccardo Prestini: lunedì dalle 10 alle 12.

Vicesindaco Alberto Giusti, Assessore ai lavori pubblici, gestione e manutenzione del patrimonio pubblico, verde e parchi, mobilità sostenibile e trasporto pubblico, protezione civile, rapporti con il Consiglio Comunale, attuazione del programma: lunedì dalle 15 alle 17.

Damiano Felli, Assessore al bilancio, personale e organizzazione dell’ente, tributi, innovazione tecnologica e semplificazione, ricerca di finanziamenti: mercoledì dalle 9 alle 11.

Laura Maggi, Assessore all’istruzione, alla formazione professionale, alla promozione e sostegno delle attività sportive, ai diritti e pari opportunità, alla gentilezza: giovedì dalle 16 alle 18.

Irene Padovani, Assessore alla cultura e eventi, comunicazione, ambiente e politiche per lo sviluppo sostenibile, politiche giovanili: venerdì dalle 11 alle 13.

Stefano Pelagatti: Assessore alla casa, welfare e sanità, politiche dell’integrazione e dell’accoglienza, cittadinanza attiva e partecipazione sociale: giovedì dalle 15 alle 17.