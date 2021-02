Comune: contributo straordinario per gli affitti e nuova trance di buoni spesa

CALENZANO – Sono state varate dal Comune altre misure in aiuto alla popolazione in difficoltà a causa della pandemia: si trattati di un contributo straordinario per l’affitto finanziato dall’amministrazione comunale e una nuova tranche di buoni spesa. I fondi stanziati dal Comune sono 35mila euro per un secondo contributo straordinario per l’affitto dopo quello erogato […]

CALENZANO – Sono state varate dal Comune altre misure in aiuto alla popolazione in difficoltà a causa della pandemia: si trattati di un contributo straordinario per l’affitto finanziato dall’amministrazione comunale e una nuova tranche di buoni spesa. I fondi stanziati dal Comune sono 35mila euro per un secondo contributo straordinario per l’affitto dopo quello erogato nei mesi di aprile, maggio e giugno con i fondi messi a disposizione dalla Regione.

Sul sito del Comune è pubblicata la graduatoria dei 18 beneficiari, individuati in base ai criteri stabiliti alla fine dello scorso anno: nuclei familiari con ISE non superiore a 28.770 euro, che hanno subito una riduzione del reddito di almeno il 30% a causa della pandemia. L’ammontare del contributo sarà fino ad un massimo del 50% per chi ha un canone superiore a 600 euro e fino ad un massimo di 300 euro per chi ha un canone inferiore a 600 euro.

“In base alle richieste che abbiamo ricevuto per il contributo straordinario per l’affitto e in attesa di quello ordinario – ha spiegato l’assessore al sociale Stefano Pelagatti – abbiamo alzato il valore mensile del contributo, per garantire il maggior sostegno possibile ai nuclei per i quali sono stati verificati i requisiti richiesti. Questo ci consentirà di garantire un aiuto immediato a chi sta avendo maggiori difficoltà nel pagamento del canone di affitto, prevenendo così situazioni di disagio abitativo”.

In arrivo anche una terza tranche di buoni spesa, con i fondi governativi, per i quali è stata prorogata al 30 aprile la convenzione con gli esercizi commerciali. Per usufruirne è necessario avere un ISEE ordinario 2021 fino a 6000 euro oppure un ISEE corrente fino a 9.360 euro. Chi ha già beneficiato dei buoni spesa nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, sarà contattato dagli uffici dei servizi alla persona del Comune, previa verifica del mantenimento dei requisiti. Chi non ha avuto diritto ai buoni o non aveva presentato domanda e si trovi in stato di necessità, potrà rivolgersi alla propria assistente sociale o al segretariato sociale: 055 6930269 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.

“Per i buoni spesa – ha concluso l’assessore Pelagatti – rinnoviamo la misura, continuando così a dare un sostegno concreto alle famiglie, consentendo loro di rispondere al bisogno primario alimentare e nel contempo di fare economia per ulteriori necessità”.