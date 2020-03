Comune di Campi: positivo un dipendente (NON RESIDENTE A CAMPI): sanificazione di tutti gli uffici

CAMPI BISENZIO – Un dipendente del Comune di Campi Bisenzio, non residente però nel Comune, è risultato positivo al tampone da virus Covid 19. “L’amministrazione comunale – si legge in una nota – ha tempestivamente adottato il protocollo previsto dalle norme sanitarie in materia. Automaticamente sono scattate le operazioni di profilassi avvisando tutti coloro che sono venuti in contatto con il soggetto trovato positivo. Si procederà a una sanificazione di tutte le strutture e gli uffici comunali, incluse le aree di presenza del pubblico”. Qui di seguito il video messaggio del sindaco Emiliano Fossi https://www.facebook.com/FossiSindaco/videos/2791223007628146/