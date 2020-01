Comune di Firenze, continuano le assunzioni: a febbraio il primo, nuovo concorso

FIRENZE – Un ente più giovane della media nazionale e che nel 2019, dopo anni di difficoltà causate dai tagli e dai blocchi al turn over, ha visto 419 nuovi assunti a tempo indeterminato a fronte di 201 pensionamenti. E le assunzioni continueranno anche nei prossimi anni con nuovi concorsi già a partire da febbraio. Sono questi alcuni dei dati salienti del personale del Comune forniti dall’assessore al personale Alessandro Martini. “Nel 2019 – spiega – abbiamo registrato un inversione di tendenza dopo anni di riduzione progressiva del numero dei dipendenti, superando di poco la quota di 4.000 (nel 2009 erano circa 5.400). E questo è stato possibile grazie ai molti concorsi che sono stati effettuati e che hanno visto, in molti casi, l’esaurimento delle graduatorie. Questo si traduce non solo in un ringiovanimento della struttura, con un’età media passata dai 51,7 del 2017 al 50,3 del 2019, ma anche nell’ingresso di nuove professionalità sempre più adeguate alle mutate esigenze dell’ente e dei cittadini”. Nel dettaglio il 2019 ha visto un incremento del personale di 132 persone reperite nelle graduatorie dei concorsi effettuati nell’anno e in quello precedente e che sono in gran parte esaurite tanto che restano da coprire 51 posti. Tra gli elenchi terminati quello per istruttore direttivo amministrativo, istruttore edile, istruttore direttivo tecnico, istruttore amministrativo, istruttore direttivo informativo e istruttore informatico. Restano invece aperte le graduatorie per il personale della scuola, agenti di Polizia municipale e assistenti sociali. Per i profili professionali mancanti sarà necessario bandire nuovi concorsi oppure reclutare il personale con altre procedure come la mobilità oppure l’utilizzo di graduatorie di altri enti.

L’impegno per le nuove assunzioni continuerà anche nei prossimi anni. Oltre al completamento degli ingressi previsti nel 2019, sono già in programma ulteriori 60 assunzioni per il 2020 e 101 per il 2021. “Ma sono numeri assolutamente sottostimati, – precisa l’assessore Martini – in questi giorni stiamo rivedendo il piano triennale di fabbisogno relativo al 2020-2021-2022 e possiamo già anticipare che le assunzioni saranno molte di più”. In arrivo quindi nuovi concorsi, tra cui già a febbraio quello per operatori cucinieri. “Ringrazio gli uffici e lo staff tecnico per l’impegno che ha messo e sta mettendo per questa grande opera di rinnovo della struttura del Comune a tutto vantaggio della qualità e dell’affidabilità, – continua l’assessore – ricordo anche il lavoro che stiamo portando avanti a livello di welfare aziendale in collaborazione con le organizzazioni di tutela dei dipendenti”.