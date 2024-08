Comune di Poggio a Caiano e Publiacqua uniti contro le perdite idriche

POGGIO A CAIANO – Riparazioni più rapide e tempestive per contrastare le perdite sull’acquedotto. Questo è l’obiettivo dell’incontro operativo che si è tenuto qualche giorno fa tra il Comune di Poggio a Caiano e Publiacqua. All’incontro hanno partecipato il sindaco Riccardo Palandri, l’assessore Piero Baroncelli, il comandante della Polizia municipale Matteo Maria Berti e i responsabili gestione reti Pistoia e Prato di Publiacqua.

I provvedimenti concordati tra il Comune e Publiacqua sono finalizzati a rendere più rapidi ed efficienti gli interventi di manutenzione sulla rete dell’acquedotto cittadino. In primo luogo, al gestore idrico sarà concessa un’autorizzazione unica per gli scavi preventivi che coprirà interventi urgenti, lavori sugli allacci e riparazioni di perdite visibili e occulte. Questa autorizzazione consentirà di avviare immediatamente gli scavi in caso di guasto, riducendo i tempi normalmente necessari per l’emissione delle singole ordinanze. Ogni intervento sarà comunque coordinato tra Publiacqua e la Polizia municipale.

“È stato un incontro proficuo – commenta il sindaco Palandri – e ringrazio Publiacqua per la disponibilità. Come Comune, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di perdite d’acqua e abbiamo richiesto questo incontro per trovare soluzioni più celeri. È importante ricordare che l’azienda interviene prima sulle perdite più gravi, che spesso richiedono tempo per essere riparate, e poi su quelle minori. Con i nuovi provvedimenti che adotteremo siamo certi che i tempi di riparazione, di concerto con l’azienda, saranno significativamente ridotti”.