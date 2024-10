Comune di Prato: concorso pubblico per l’assunzione di 8 istruttori amministrativi a tempo indeterminato 

PRATO – È pubblicato da oggi, mercoledì 30 ottobre, sul Portale InPA il concorso pubblico indetto dal Comune di Prato per la copertura di 8 posti a tempo indeterminato di istruttore amministrativo, di cui due riservati in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate e due posti riservati in favore degli operatori […]

PRATO – È pubblicato da oggi, mercoledì 30 ottobre, sul Portale InPA il concorso pubblico indetto dal Comune di Prato per la copertura di 8 posti a tempo indeterminato di istruttore amministrativo, di cui due riservati in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate e due posti riservati in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale. È possibile inviare le domande online entro il 19 novembre. Tra i requisiti richiesti il diploma di maturità. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, autenticandosi con Spid, Cie o Cns nonché tramite identità digitali eIDAS compilando il format di candidatura sul Portale “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it. Per la partecipazione alla procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale al quale verranno fatte le comunicazioni. Qui il bando e maggiori informazioni. https://www.comune.prato.it/it/novita/avvisi/pagina4199.html?idnewshub=23847