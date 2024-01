Comune di Sesto “Nessuna sostituzione del Carnevale con il Capodanno cinese”

SESTO FIORENTINO – Nessuna sostituzione dell’ultimo di Carnevale con il Capodanno cinese: è quanto si legge in una nota del Comune di Sesto Fiorentino in risposta alle affermazioni del capogruppo della Lega Daniele Brunori. “Negli ultimi anni le manifestazioni previste in occasione del Carnevale a Sesto Fiorentino sono consistite in due domeniche di eventi in […]

SESTO FIORENTINO – Nessuna sostituzione dell’ultimo di Carnevale con il Capodanno cinese: è quanto si legge in una nota del Comune di Sesto Fiorentino in risposta alle affermazioni del capogruppo della Lega Daniele Brunori. “Negli ultimi anni le manifestazioni previste in occasione del Carnevale a Sesto Fiorentino sono consistite in due domeniche di eventi in piazza.- si legge nella nota del Comune di Sesto – Quest’anno le manifestazioni in occasione del Carnevale a Sesto Fiorentino consisteranno in due domeniche di eventi in piazza (28 gennaio e 4 febbraio) a cui si aggiungerà la festa del Martedì Grasso (13 febbraio). In più, nel fine settimana 10-11 febbraio, in piazza Vittorio Veneto, si terranno una serie di appuntamenti legati al Capodanno cinese, con spettacoli, mercatini e svariate attività, aperte, ovviamente, a tutta la cittadinanza”.

“È pertanto fuorviante ed estraneo alla realtà parlare di ‘sostituzione’ del Carnevale con il Capodanno cinese, – precisa l’amministrazione comunale – come riportato da alcuni organi di informazione: non solo tutti gli eventi sono confermati con lo stesso impegno degli anni precedenti, ma ampliati con la festa del Martedì Grasso e arricchiti da una proposta culturale in più. Pare superfluo specificare che domenica 11 febbraio a nessun cittadino, giovane o adulto, sarà impedito di mascherarsi e di festeggiare anche il Carnevale”.