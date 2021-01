Comune e Ordine dei Commercialisti insieme per offrire consulenze gratuite per le nuove imprese

SESTO FIORENTINO – Uno sportello, per adesso virtuale a causa della pandemia, per le nuove imprese. E’ quanto stabilito da un protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze. Questa mattina, 19 gennaio in Palazzo comunale la firma del documento da parte del sindaco […]

SESTO FIORENTINO – Uno sportello, per adesso virtuale a causa della pandemia, per le nuove imprese. E’ quanto stabilito da un protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze. Questa mattina, 19 gennaio in Palazzo comunale la firma del documento da parte del sindaco Lorenzo Falchi e del presidente dell’Ordine Leonardo Focardi.

Lo sportello, che aprirà ufficialmente di persona una volta conclusa l’emergenza Covid, sarà situato al Centro Civico 4 Casa del Guidi di Camporella. L’obiettivo del protocollo è quello di fornire un punto di consulenza gratuita per il primo incontro, sulle questioni tributarie, fiscali ed economiche per le nuove imprese.

“Ci tenevamo molto a questo progetto – ha detto il sindaco Lorenzo Falchi – lo sportello potrà fornire un aiuto a tutti coloro che vorranno avviare una nuova attività e lo potranno fare con più facilità grazie alla consulenza gratuita degli esperti. Questo è un progetto che si rivolge al futuro: viviamo un momento di fragilità e incertezza del futuro, ma sappiamo che le attività si stanno muovendo, lo sportello potrà essere utile per la ripartenza”. L’assessore alle attività economiche Gabriella Bruschi ha sottolineato che “dopo questo periodo di pandemia, molti giovani dovranno reinventarsi un’attività e questo sportello sarà uno strumento utile”.

“Con il protocollo firmato – ha aggiunto Focardi – ci mettiamo a disposizione per rilanciare il territorio. Lo sportello sarà disponibile per una prima consulenza gratuita e poi se le il percorso della nuova attività andrà avanti si potrà stabilizzare il rapporto professionale. In questo momento non possiamo vederci di persona, quindi la prima consulenza avverrà per via telematica”.

Lo sportello fornirà a titolo gratuito, informazioni, consigli e chiarimenti in materia giuridica, economica, finanziaria, societaria, fiscale e tributaria e in particolare assistenza per l’apertura di nuove attività professionali o di impresa. I colloqui si terranno al Centro Civico 4 e saranno di una durata media di 30 minuti. Il protocollo siglato stamani ha la durata di due anni.