Comune. Incontro online sul Pums

CALENZANO – Inizia con il PUMS il nuovo ciclo di partecipazione sugli atti di programmazione del territorio, che dovrà avvenire in remoto, con dirette online sui canali social. Domani, mercoledì 24 febbraio alle 18, il sindaco Riccardo Prestini, il vicesindaco Alberto Giusti e il tecnico incaricato della redazione del piano Ing. Stefano Ciurnelli presenteranno il piano particolareggiato del piano della mobilità sostenibile (PUMS), adottato dal consiglio comunale nell’ultima seduta. risposte saranno date in diretta. Le osservazioni ufficiali al piano possono essere inviate all’Amministrazione via PEC.

I documenti sono già disponibili nella pagina dedicata sul sito internet del Comune. Saranno illustrati in videoconferenza e i cittadini potranno inserire considerazioni e domande tra i commenti, le risposte saranno date in diretta. Le osservazioni ufficiali al piano possono essere inviate all’Amministrazione via PEC.