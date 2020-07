Comune. Oltre 1,3 milioni di euro per famiglie, imprese e associazioni per contrastare l’emergenza sanitari

SESTO FIORENTINO – Oltre 1,3 milioni di euro a favore di famiglie, imprese e associazioni per contrastare la crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria. Così l’amministrazione comunale, il 30 luglio in consiglio comunale porterà alla discussione questa manovra economica i cui contenuti sono già stati presentati alle parti sociali.“Con questa serie di provvedimenti diamo una risposta […]

SESTO FIORENTINO – Oltre 1,3 milioni di euro a favore di famiglie, imprese e associazioni per contrastare la crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria. Così l’amministrazione comunale, il 30 luglio in consiglio comunale porterà alla discussione questa manovra economica i cui contenuti sono già stati presentati alle parti sociali.

“Con questa serie di provvedimenti diamo una risposta importante alle famiglie, alle imprese e alle realtà associative messe in gravissime difficoltà dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria – afferma il sindaco Lorenzo Falchi – Dal bilancio del Comune abbiamo reperito fondi straordinari per far fronte a una situazione senza precedenti, con un pacchetto di interventi che dovrà essere potenziato nei prossimi mesi anche sulla base delle nuove risorse messe a disposizione dal Governo. Ci siamo trovati a dover fare i conti con entrate minori e questo ha reso tutt’altro che semplice reperire 1,3 milioni di euro, ma la straordinarietà del momento ha richiesto un impegno straordinario”.

Nel dettaglio vediamo quali sono le misure per le famiglie. Le risorse messe a disposizione permetteranno di offrire una serie di sostegni concreti alle famiglie, con l’azzeramento delle rette dei servizi all’infanzia per tutto il periodo non fruito e la previsione di contributi, modulati in base all’ISEE, per l’iscrizione ai centri estivi (scadenza bando 31 luglio). 200mila euro andranno a coprire il bando per il contributo affitti, mentre altri 100mila euro saranno stanziati per abbattere la TARI delle famiglie in difficoltà.

Per le imprese. Ancora più consistenti sanno gli interventi a favore delle attività produttive, con la conferma del rinvio al 30 novembre delle scadenze della seconda rata TARI e l’azzeramento della COSAP per tutto il 2020 che vanno ad aggiungersi alle agevolazioni già previste.

Con uno stanziamento di 500mila euro sarà anche abbattuta fino al 25% la parte variabile della TARI, mentre altri 200mila confluiranno in un fondo straordinario di sostegno per artigiani e commercianti.

Per le associazioni. Nella manovra è stata prestata grande attenzione anche al mondo dello sport e del tessuto associativo, con la conferma di tutti i contributi e delle agevolazioni. Alle associazioni con sede in immobili comunali sarà riconosciuto un abbattimento del 25% dell’affitto; la stessa percentuale di sconto sarà applicata ai canoni ai gestori degli impianti sportivi comunali. Infine, saranno stanziati contributi straordinari in favore delle associazioni di Protezione civile.