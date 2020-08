Comune: online le graduatorie per l’ammissione ai servizi per la prima infanzia

SESTO FIORENTINO – Sono disponibili online sul sito del Comune, all’indirizzo https://bit.ly/Nidi2020 le graduatorie, suddivise per fascia di età, per l’ammissione ai servizi per la prima infanzia comunali e ai posti convenzionati riservati nei servizi per la prima infanzia privati accreditati per l’anno educativo 2020/2021.Ogni richiedente potrà verificare l’esito della propria richiesta ricercando il numero […]

SESTO FIORENTINO – Sono disponibili online sul sito del Comune, all’indirizzo https://bit.ly/Nidi2020 le graduatorie, suddivise per fascia di età, per l’ammissione ai servizi per la prima infanzia comunali e ai posti convenzionati riservati nei servizi per la prima infanzia privati accreditati per l’anno educativo 2020/2021.

Ogni richiedente potrà verificare l’esito della propria richiesta ricercando il numero identificativo (ID) attributo in sede di presentazione della domanda.

Nei prossimi giorni le famiglie riceveranno da parte del Comune l’esito per e-mail, con l’indicazione della struttura e della fascia oraria assegnata. I richiedenti che non hanno ottenuto il posto in base alle preferenze espresse restano iscritti nelle liste di attesa.

Il Comune informerà nelle prossime settimane le famiglie in lista d’attesa circa la disponibilità di posti presso strutture private accreditate convenzionate per l’assegnazione dei buoni servizio regionali. Nell’anno educativo 2019/2020 lo scorrimento delle graduatorie e l’assegnazione dei buoni servizio ha permesso di coprire il 79% delle domande presentate.