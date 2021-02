Comune, Teatro delle Arti e associazioni: per Carnevale un ricco programma di iniziative

LASTRA A SIGNA – Un concorso a premi, musica itinerante e iniziative in diretta streaming. Sono questi alcuni degli appuntamenti promossi in occasione del Carnevale e organizzati dal Teatro delle Arti in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa, la biblioteca comunale e le associazioni locali: CCN Lastra Shopping, donatori di sangue gruppo Fratres, […]

LASTRA A SIGNA – Un concorso a premi, musica itinerante e iniziative in diretta streaming. Sono questi alcuni degli appuntamenti promossi in occasione del Carnevale e organizzati dal Teatro delle Arti in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa, la biblioteca comunale e le associazioni locali: CCN Lastra Shopping, donatori di sangue gruppo Fratres, parrocchia della Natività, circolo Arci Tripetetolo, Misericordia di Lastra a Signa, il gruppo storico dei Castelli di Lastra e Malmantile, banda musicale della Misericordia di Malmantile. Il programma inizia sabato 13 febbraio quando dalle 15.30 alle 16.30 la banda musicale della Misericordia di Malmantile porterà la sua musica itinerante per le vie della frazione di Malmantile, dal borgo antico fino a piazza Piave.

Domenica 14 febbraio dalle 10 alle 13 si svolgerà un percorso a sorpresa di musica e parole per le vie cittadine con gli attori e musicisti della Compagnia Teatro Popolare d’Arte in collaborazione con alcuni componenti della Banda Musicale di Malmantile (i cittadini sono invitati ad affacciarsi dalle finestre e dai balconi e per evitare assembramenti a non seguire il corteo). Sempre domenica 14 febbraio ma alle 18, in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Teatro delle Arti, “A come Amore” il Carnevale degli Innamorati dedicato a San Valentino con gli auguri da parte del sindaco Angela Bagni e canzoni eseguite dal vivo da Francesco Giorgi, Marlene Fuochi e Bob Jay (Roberto Uggiosi).

Martedì 16 febbraio alle 18 ancora in diretta streaming sulla pagina Facebook del Teatro delle Arti: “Il Carnevale dei ragazzi” con D’Artagnan il mago delle bolle e premiazione del concorso carnevale in Mascherina con la partecipazione del sindaco Angela Bagni. Il concorso premierà la mascherina più bella e ben realizzata. Per partecipare occorrerà prendere una mascherina sanitaria (nuova) e decorarla con ornamenti, colori, alettoni da macchina sportiva, ali da fata o di drago. E’ possibile anche decorare a tema libero o prendere ispirazione da uno dei 3 filoni suggeriti: i libri preferiti, storie e racconti; il mondo degli animali e della natura, fumetti e cartoni preferiti. Dall’8 al 15 febbraio occorrerà pubblicare la foto (indossata o distesa) su Facebook con l’hashtag #carnevalelastra21; è importante specificare nel post se è stato seguito uno dei filoni suggeriti e a cosa si è stati ispirati.

La biblioteca comunale, sulle proprie pagine social, pubblicherà nei prossimi giorni un breve video per la presentazione del concorso. Vincono le prime tre mascherine scelte dal Re del Carnevale e la mascherina che riceverà più mi piace. Il concorso è aperto dall’8 al 15 febbraio: è possibile pubblicare lee foto fino alle 12 di lunedì 15 febbraio. I vincitori verranno annunciati durante l’evento streaming “Il Carnevale dei ragazzi” martedì 16 febbraio alle ore 18 sulla pagina Facebook del Teatro delle Arti di Lastra a Signa. In palio: primo premio un libro più un 1,5 kg di gelato, secondo premio un libro e 1 kg di gelato, terzo premio un libro e 0,75 kg di gelato. Il gelato è offerto dalla Gelateria Gippino.