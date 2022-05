Comunità del cibo, “Biodiversamente Piana” si presenta domenica 22 maggio nel parco dei Renai

SIGNA – Come annunciato già ieri, la Toscana celebra oggi, venerdì 20 maggio, la “Giornata dell’agrobiodiversità”, con tante iniziative disseminate nei territori a opera delle Comunità del cibo che li tutelano e li valorizzano. Nove, infatti, sono le Comunità del cibo toscane e ognuna ha organizzato un calendario di eventi per animare la giornata del […]

SIGNA – Come annunciato già ieri, la Toscana celebra oggi, venerdì 20 maggio, la “Giornata dell’agrobiodiversità”, con tante iniziative disseminate nei territori a opera delle Comunità del cibo che li tutelano e li valorizzano. Nove, infatti, sono le Comunità del cibo toscane e ognuna ha organizzato un calendario di eventi per animare la giornata del 20 maggio con approfondimenti o giochi per i più giovani (qui il calendario delle iniziative in tutta la Toscana).

Finanziato dal Ministero per le politiche agricole e forestali con 60.000 euro, il progetto ha infatti lo scopo di sostenere lo sviluppo, il confronto e la connessione tra le Comunità del cibo, riconoscendone il ruolo fondamentale nello sviluppo locale; sostenere concretamente la realizzazione di programmi ed interventi per aumentare la fruibilità dell’immenso patrimonio materiale e immateriale che le Comunità del cibo esprimono; riconoscere e incentivare il ruolo degli agricoltori e allevatori custodi, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana, anche in vista del futuro Piano strategico della PAC post 2020, nell’ambito del quadro delineato dalla Strategia Farm to Fork all’interno della più ampia Strategia Green Deal dell’Unione Europea.

E per quanto riguarda la comunità del cibo “Bio-diversamente Piana”, l’appuntamento – per quella che vuole essere la sua presentazione ma anche per tirare le somme del lavoro portato avanti fino a oggi – è per domenica 22 maggio nel parco dei Renai dalle 15 alle 18 (nella locandina trovate tutti gli appuntamenti) con l’obiettivo della rigenerazione agricola locale nel segno di biodiversità e agroecologia, oltre alla promozione dei prodotti della rigenerazione: cibo locale alla popolazione locale.

“Domenica 22 maggio – spiega Gabriele Scalini, che rappresenta la Comunità del cibo per l’amministrazione comunale signese – si chiude il primo ciclo di eventi organizzati da “Biodiversamente Piana” con un evento finale al parco dei Renai. L’associazione, nata da poche settimane e che vede tra i suoi fondatori anche il Comune di Signa e il parco dei Renai si è già fatta promotrice di molte iniziative nella Piana: incontri, visite alle aziende agricole locali e passeggiate nei parchi. A Signa, per esempio, oggi è stato realizzato un laboratorio per gli studenti della scuola primaria Da Vinci, a cura dei ricercatori del Dagri (Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell’Università di Firenze), Quello di domenica, invece, sarà il momento finale di questi eventi e prevede degustazioni di aziende agricole locali e un laboratorio di Slow Food per i bambini”.