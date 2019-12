Comunità di Sant’Egidio: in 1.300 a tavola fra San Lorenzo e Spazio Reale per il pranzo di Natale

FIRENZE/CAMPI BISENZIO – Sono state circa 1.300 le persone che hanno partecipato ai pranzi di Natale che la Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con l’Arcidiocesi, ha organizzato a Firenze, nella Basilica di San Lorenzo, con circa mille presenti, e a Spazio Reale, a San Donnino, dove invece sono stati trecento. Un momento di condivisione intenso, che ha permesso di far sedere a tavola, tutti insieme, senza fissa dimora, rifugiati arrivati con i corridoi umanitari in Europa, anziani, famiglie in difficoltà, Rom, insieme a tanti che hanno contribuito alla loro partecipazione. Alla presenza del cardinale Giuseppe Betori, del sindaco di Firenze Dario Nardella, con la sua famiglia, del priore di San Lorenzo don Marco Viola e del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. Tutto ciò è stato possibile grazie al contributo di Arcidiocesi di Firenze, Insigne Basilica Ambrosiana di San Lorenzo, Fondazione CR Firenze, Opera Medicea Laurenziana, 8 per mille Chiesa Cattolica e Fondazione Il Cuore si scioglie onlus, ai quali si è affiancato il sostegno dei circoli Arci di Brozzi e del Lippi e della la parrocchia di San Donnino che hanno messo a disposizione alcuni locali e la cucina per la preparazione delle pietanze. Alla parrocchie di Peretola e dei Santi Fiorentini, inoltre, bambini e adolescenti del catechismo sono stati coinvolti nel preparare i regali. Bisogna sottolineare anche a questo riguardo la generosità di quanti – ditte, negozi, privati – non hanno fatto mancare il loro aiuto. Appuntamento ora per tutti a mercoledì 1 gennaio 2020, alle 10.45, in piazza San Lorenzo, davanti alla basilica, per il corteo “Pace in tutte le terre” che attraverserà il centro della città e raggiungerà la chiesa di San Maria dei Ricci, in via del Corso, per l’Angelus e un momento conviviale per cominciare l’anno insieme.