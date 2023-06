“Comunità energetiche”: incontro del Pd sestese

SESTO FIORENTINO -“Comunità energetiche. Un percorso collettivo, un futuro sostenibile”: è questo il tema dell’iniziativa del Pd in programma mercoledì 21 giugno alle 18.15 al Circolo Arci Rinascita di via Matteotti 18. All’incontro interverranno Monia Monni, assessore all’ambiente della Regione Toscana, Irene Padovani, assessore all’ambiente del Comune di Calenzano e Katiuscia Eroe, responsabile energia Legambiente nazionale. Modererà l’iniziativa Giulia Barducci della segreteria PD Sesto. “L’emergenza climatica è questione centrale, – spiega il segretario del Pd seste Lorenzo Zambini – serve attivare strumenti e percorsi efficaci per dare risposte che non possono essere più rimandate. Installare pannelli solari, costruire filiere che servono per le rinnovabili e sistemi di accumulo. Il governo tiene in ostaggio i decreti attuativi sulle comunità energetiche, il Partito Democratico vuole mobilitarsi con forza su questo tema. Le comunità energetiche come percorso collettivo di un nuovo modello di organizzazione sociale basato sull’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Al centro sostenibilità ambientale e sostenibilità economica, risparmio ed efficienza energetica, riduzione delle emissioni di Co2. Tanti aspetti che affronteremo e approfondiremo durante l’iniziativa pubblica”. Alle 20 si terrà la cena d’estate, necessaria la prenotazione al numero di telefono 348 5110855.