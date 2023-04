“Comunità energetiche rinnovabili: conversione ecologica e conversione comunitaria”: se ne parla giovedì 20 a Spazio Reale

CAMPI BISENZIO – Sarà un vero e proprio tavolo tecnico diocesano per le Comunità energetiche rinnovabili quello in programma giovedì 20 aprile, con inizio alle 20.45, presso Spazio Reale. Un appuntamento per trattare in modo approfondito un tema da tempo al centro dell’agenda, non solo politica. “Comunità energetiche rinnovabili: conversione ecologica e conversione comunitaria”: questo […]

CAMPI BISENZIO – Sarà un vero e proprio tavolo tecnico diocesano per le Comunità energetiche rinnovabili quello in programma giovedì 20 aprile, con inizio alle 20.45, presso Spazio Reale. Un appuntamento per trattare in modo approfondito un tema da tempo al centro dell’agenda, non solo politica. “Comunità energetiche rinnovabili: conversione ecologica e conversione comunitaria”: questo il tema della serata che sarà moderata dal direttore di Toscana Oggi, Domenico Mugnaini. Dopo il saluto introduttivo di don Bledar Xhuli, Vicario episcopale per la pastorale, seguiranno infatti gli interventi di Monia Monni, assessore regionale con delega alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile, don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio pastorale sociale della Conferenza Episcopale Italiana, don Lorenzo Simonelli, esperto di diritto ecclesiastico e tributario della Diocesi di Milano, Giacomo Vivoli (Università di Firenze) e Simone Tartaro, coordinatore area energia di ARRR Energia Spa. Per ulteriori informazioni tavolotecnicocer@diocesifirenze.it – 055 2763776.