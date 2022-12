Comunità energetiche rinnovabili, sul sito del Comune di Lastra a Signa pubblicato il modulo di adesione

LASTRA A SIGNA – Continua l’impegno del Comune di Lastra a Signa per supportare e promuovere la costituzione di comunità energetiche rinnovabili sul territorio. Dopo aver promosso una riunione con le aziende e le imprese che è servita per illustrare loro il corretto funzionamento di questi nuovi sistemi organizzativi che favoriscono la qualità di vita […]

LASTRA A SIGNA – Continua l’impegno del Comune di Lastra a Signa per supportare e promuovere la costituzione di comunità energetiche rinnovabili sul territorio. Dopo aver promosso una riunione con le aziende e le imprese che è servita per illustrare loro il corretto funzionamento di questi nuovi sistemi organizzativi che favoriscono la qualità di vita e migliorano l’impatto economico dell’approvvigionamento di energia, adesso la fase successiva è la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di una scheda informativa e di un semplice modulo di manifestazione di interesse rivolto alle attività economiche, imprese e ai cittadini. Le adesioni serviranno al Comune di Lastra a Signa per definire un elenco di soggetti interessati da contattare per dare avvio alla nascita e allo sviluppo delle nuove forme di condivisione dell’energia. La manifestazione di interesse andrà inviata, firmata e scannerizzata, alla e-mail cer@comune.lastra-a-signa.fi.it oppure consegnata a mano presso lo Sportello Unico al cittadino negli orari di apertura al pubblico entro il 30 dicembre 2022.

L’adesione non è impegnativa ma ha il solo scopo di individuare un primo gruppo di soggetti interessati da coinvolgere nelle future iniziative dell’ente locale; ricordiamo che sarà sempre possibile aderire alla comunità energetica in qualsiasi momento, anche successivamente alla sua costituzione. Il Comune di Lastra a Signa per avviare questo percorso ha chiesto il supporto della Regione Toscana, di CET (Consorzio Energia Toscana) e di ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse) e nelle prossime settimane organizzerà una seconda iniziativa pubblica e informativa sul tema delle comunità energetiche, questa volta indirizzata a tutti i cittadini, imprese, condomini, associazioni.

Nello specifico “le CER – si legge in una nota – sono dei soggetti giuridici costituiti da un insieme di soggetti (come per esempio persone fisiche, enti locali, aziende) tutti serviti dalla stessa cabina primaria che su base volontaria si riuniscono per produrre e consumare energia elettrica pulita, secondo i principi di autoconsumo e autosufficienza energetica. L’obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”.