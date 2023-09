Con Acli Firenze per riscoprire la figura del priore di Barbiana: domenica 24 a Firenze il libro di Mario Lancisi

FIRENZE – Don Milani, profeta civile e religioso a 100 anni dalla nascita: sarà sicuramente un modo significativo per riscoprire la figura del sacerdote quello in programma domenica 24 settembre a Firenze. Nel corso di un fine settimana dedicato alla cultura, nel Quartiere 2: dalle 15 alle 19 di sabato, infatti, e dalle 10 alle 18 di domenica si svolgerà la prima edizione della “Festa della cultura al Quartiere 2”, un week end di eventi a ripetizione dedicati ai cittadini di tutte le età, un’occasione per conoscere le associazioni e le realtà della zona 2 e non solo, fra laboratori, proiezioni, presentazioni, concerti e spettacoli per un fine settimana ricco di musica e cultura. In questo contesto, domenica 24 alle 11, presso la sala Beghi di Villa Arrivabene, in piazza Alberti, è in programma la presentazione del libro di Mario Lancisi dal titolo “Don Milani, vita di un profeta disobbediente”, Edizioni Terra Santa, evento organizzato da Acli Firenze. Lancisi, profondo conoscitore della vita e delle opere di don Milani, ha realizzato un ritratto definitivo del priore di Barbiana, a cent’anni dalla nascita, attingendo a nuove lettere, scritti e testimonianze, e soprattutto tenendo conto della piena “riabilitazione” di Papa Francesco. Insieme a lui saranno presenti don Alfredo Jacopozzi, teologo, Annalisa Savino, dirigente del liceo Leonardo Da Vinci di Firenze, Sonia Sassi, ex dirigente scolastica, e Palmiro Sassetti, Fondazione Don Milani, modera il giornalista di Toscana Oggi, Riccardo Bigi.