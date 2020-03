Con carta, matite e colori. E i disegni dei bambini: anche così si combatte il virus

LASTRA A SIGNA – Fin dall’inizio di questo periodo cosi complicato, siamo sempre andati – e continueremo a farlo – alla ricerca di notizie positive, di quelle notizie, in altre parole, che, questo momento, possono contribuire a superarlo. In più di un’occasione su iniziativa delle associazioni che, ancora una volta, hanno dimostrato di avere una marcia in più. Come dimostra anche quella che ci hanno segnalato dalla Misericordia di Lastra a Signa. “In questo momento, difficile per tutti noi, – spiegano – possiamo aiutarci imparando i comportamenti “giusti” e “sbagliati” e scoprire qualcosa di più sul Coronavirus… dai bambini che, con la loro semplicità, riescono sempre ad essere grandi comunicatori. E allora, forza bambini, aspettiamo i vostri disegni con i vostri pensieri, aiutate noi grandi a essere veramente… grandi”.

In che modo? Ogni bambino potrà inviare un solo disegno, via whatsapp, al numero 327 5684123. Tutti i disegni saranno pubblicati sulla pagina Facebook della Misericordia indicando il nome e l’età del bambino, che dovranno essere specificati sul disegno o nel testo del messaggio. Inviando il disegno il genitore autorizza la Misericordia di Lastra a Signa alla pubblicazione dell’elaborato con l’indicazione del nome ed età del bambino.

“Conservate i vostri disegni in originale – aggiungono dalla Misericordia – perché quando questo brutto periodo sarà passato, organizzeremo una mostra con tutti i lavori dei bambini che hanno partecipato all’iniziativa. E allora matite, pennarelli, cere, tempere alla mano, datevi da fare, aspettiamo i vostri disegni”.