Con Estra vinci la “partita straordinaria in Viola”

PRATO – “Vinci la partita straordinaria in Viola”: si chiama così il nuovo concorso lanciato da Estra Energie, società di vendita gas e luce del Gruppo Estra, con ACF Fiorentina e rivolto a tutti coloro che sceglieranno di aderire all’offerta Estra facile luce e gas sul mercato libero. L’iniziativa, con in palio numerosi premi tutti rigorosamente targati Fiorentina, è infatti rivolta ai tifosi viola che aderiranno, fino al 10 settembr,e alla nuova offerta di Estra Energie sul mercato libero che non prevede costi di attivazione. Per partecipare basta collegarsi al sito dell’iniziativa www.estra.it/concorso-tifosi-acf-fiorentina, registrarsi inserendo i dati richiesti dal form e il codice della propria InViola Card Gold o InViola Card Premium; aderire all’offerta sottoscrivendo il contratto e aspettare l’estrazione finale che avverrà entro il 31 ottobre.

Questi i premi in palio: dal primo al quarto posto “Invito Ingresso Stadio Franchi Skybox Estra” valido per 2 adulti e che comprende 2 biglietti di ingresso per assistere a una partita in casa della Fiorentina nel mese di dicembre 2024. Dal quinto al sesto posto “Invito Bimbo in campo Stadio Franchi” valido per 3 persone (2 adulti e 1 bambino di età compresa tra i 6 e i 10 anni) e comprende 3 biglietti di ingresso per assistere a una partita in casa della Fiorentina nel mese di dicembre 2024. Dal settimo all’ottavo posto “Invito per Walk-AboutStoria” valido per 1 persona e comprende1 biglietto di ingresso per una partita in casa della Fiorentina nel mese di dicembre 2024 e un tour pre-partita allo stadio Artemio Franchi con visita a tutte le aree solitamente accessibili ai soli addetti ai lavori quindi spogliatoi allestiti, sala stampa, panchine eccetera. I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Fondazione ANT Italia.

“L’iniziativa nasce dalla partnership storica con Fiorentina che nel tempo si è consolidata e ampliata – dice Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra – coinvolgendo oggi anche il Viola Park e la Fiorentina Primavera. Proprio questa unione pluridecennale ci consente di sviluppare nuovi progetti e sinergie più di ampio respiro che, come in questo caso, si rivolgono anche ai tifosi”. “Estra continua a sostenerci e lo fa investendo non solo nel Viola Park e nelle nostre squadre ma anche attraverso l’ideazione di iniziative per i nostri tifosi come il concorso “Vinci la partita straordinaria in Viola” che testimonia ancora una volta, la grande sinergia tra le nostre due realtà”, aggiunge il Revenue Director di Fiorentina, Enrico Peruzzo.