Con “Formarti” di Confartigianato Imprese Prato un corso per lavorare nel socio-sanitario

PRATO – Il settore socio-sanitario come scelta professionale. Un’opportunità concreta resa possibile dal corso ADB – per addetto all’assistenza di base – organizzato da Formarti, l’agenzia formativa di Confartigianato Imprese Prato – percorso formativo riconosciuto dalla Regione Toscana con rilascio di attestato di qualifica professionale, volto a formare operatori del settore socioassistenziale per il benessere psico-fisico di soggetti fragili, caratterizzati da parziale o totale perdita di autonomia, assistendoli nelle attività di vita quotidiana in strutture socio-sanitarie accreditate. La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno l’80% delle ore complessive, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage. La percentuale di frequenza per l’accesso all’esame deve essere l’80%. Il corso si divide tra teorico e pratico di 9 mesi con 3 lezioni a settimana e 300 ore di stage per imparare sul campo. Gli orari delle lezioni sono: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 15. Per accedere al corso, che si terrà presso la sede di Formarti, in via Nazario Sauro 11 a Prato, occorre la qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale (3 EQF) oppure il compimento del diciottesimo anno di età. Le lezioni avranno inizio il 20 febbraio prossime, il termine per le iscrizioni è giovedì 8 febbraio. Per iscrizioni e info: WWW.FORMARTISRL.IT – 0574 5177811 – 389 4970622 – formartisrl@prato.confartigianato.it.