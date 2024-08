Con il CAI e La Racchetta in notturna a Monte Morello

SESTO FIORENTINO – Sono giorni di caldo, del resto è estate e in città la temperatura si alza con una percezione maggiore afa, ma sono anche giorni in cui si alzano gli occhi al cielo per cercare la stella caduta che possa esaudire un desiderio. E’ il rito di ogni notte di “san Lorenzo” che […]

SESTO FIORENTINO – Sono giorni di caldo, del resto è estate e in città la temperatura si alza con una percezione maggiore afa, ma sono anche giorni in cui si alzano gli occhi al cielo per cercare la stella caduta che possa esaudire un desiderio. E’ il rito di ogni notte di “san Lorenzo” che non termina il 10 agosto, ma a volte, proprio come le scie lasciate da queste meteore, scivolano per qualche giorno oltre la data “istituzionale”. Quest’anno, infatti, le stelle candenti continueranno a lasciare le loro scie fino al 16 agosto. Il giorno clou in cui il fenomeno sembra verificarsi con magiore potenza sarà questa sera. Un consiglio per chi vuole esprimere un desiderio durante la caduta della stella: siate veloci e precisi, il desiderio non deve essere vago deve al contrario essere ben descritto.

Per chi cerca di sognare con le stelle cadenti e cerca un po’ di fresco ecco cosa fare il 16 agosto. Il CAI Club Alpino Italiano e la Racchetta di Sesto Fiorentino hanno organizzato una serata di low trekking a Monte Morello, con possibilità di stare al fresco e nello stesso tempo mettersi con gli occhi al cielo e individuare il tragitto di una stella cadente.

“Ad agosto non tutti sono in vacanza, o comunque non lo sono tutto il mese – affermano giustamente Alessandro Gamannossi e Gianni Panunzi, presidenti delle locali Sezioni del Cai Sesto Fiorentino e della Racchetta – Naturalmente il luogo prescelto non poteva che essere Monte Morello, dove al tramonto del sole la temperatura diventa gradevolissima. Dopo due escursioni di successo che si sono svolte nelle settimane passate, per la serata di venerdì 16 è prevista un’iniziativa dedicata a famiglie e ragazzi”.

La serata inizierà alle 19.15 con il ritrovo dei partecipanti al parcheggio dalla Fonte dei Seppi per consumare alla Torretta della Racchetta, la cena al sacco che ognuno si porterà da casa. Al termine della cena tutti insieme, sono previsti giochi d’acqua per i bambini con le lance ad alta pressione e poi alle 21 tutti in partenza per una facile e breve passeggiata sotto le stelle, ricordandosi di dare un’occhiata al cielo per cattura la stella cadente avendo ben chiaro il desiderio da comunicare. Per questa serata su Monte Morello le associazioni consigliano di munirsi di pila frontale, ma va bene anche la torcia del cellulare, acqua, scarpe comode, eventuale spray antinsetti. Il rientro alla Fonte dei Seppi è previsto per le 22 con cocomero per tutti e gelato per i ragazzi.

L’evento è libero e gratuito per tutti i cittadini, con l’avvertenza che la copertura assicurativa è attiva solo per i Soci CAI. Per informazioni e iscrizioni (obbligatorie per la logistica) scrivere a: info@caisesto.it