Con il drone sul cantiere della Fi-Pi-Li al Turbone

LASTRA A SIGNA – Dal 27 gennaio in Fi-Pi-Li è stato aperto un cantiere all’altezza del viadotto del Turbone, nel tratto fra Ginestra e Montelupo Fiorentino. L’intervento sul viadotto del Turbone, la cui necessità è emersa durante i lavori di manutenzione straordinaria conclusi il 14 dicembre scorso, interessa un tratto di 400 metri, e serve per effettuare lavori di adeguamento delle barriere stradali e delle barriere acustiche con la completa demolizione e rifacimento del cordolo di sostegno in calcestruzzo armato.

I lavori comportano il cambio di carreggiata per gli automobilisti in transito e vengono eseguiti prima sulla carreggiata in direzione Mare, poi su quella in direzione Firenze e si protrarranno sino alla fine della primavera.

Come in occasione dei lavori del maxi-cantiere chiuso a metà dicembre 2019, in caso di code o traffico eccessivo chi percorre la Fi-Pi-Li potrà utilizzare come viabilità alternativa la sp12 “della Val di Pesa”, mentre i mezzi pesanti e chi vuol raggiungere la costa potranno scegliere l’autostrada A11 Firenze-Mare.