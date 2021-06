“Con il naso all’insù”, con Macramè attività ludiche, culturali, sportive e ricreative nei giardini pubblici della Piana

CAMPI BISENZIO – “Con il naso all’insù” nei giardini pubblici di Campi Bisenzio e della Piana fiorentina. Torna per il secondo anno il progetto di Macramè Cooperativa Sociale, con il sostegno di Oxfam Italia, per dare una risposta al grande bisogno di recupero di spazi e relazioni sociali di giovani, adolescenti e famiglie dei nostri […]

CAMPI BISENZIO – “Con il naso all’insù” nei giardini pubblici di Campi Bisenzio e della Piana fiorentina. Torna per il secondo anno il progetto di Macramè Cooperativa Sociale, con il sostegno di Oxfam Italia, per dare una risposta al grande bisogno di recupero di spazi e relazioni sociali di giovani, adolescenti e famiglie dei nostri territori. “Il progetto, nato nell’estate del 2020 – dichiara Alessandro Guarducci, presidente di Macramè – punta a rispondere a due bisogni: da una parte, quello di ricostruire una socialità in presenza per i ragazzi che, da mesi, hanno visto azzerarsi questa modalità di stare insieme. Lo faremo dando energia alle realtà dei territori interessati, richiamando le tante particolarità e specializzazioni presenti nella Piana. Dall’altra parte, l’idea di riappropriarci come Comunità educante degli spazi pubblici e di riempirli di cultura, sport, letture, risate, studio e cittadinanza”. Un calendario di attività all’aperto (outdoor education) in cui le associazioni sportive, quelle culturali e ricreative, singoli artisti, organizzeranno laboratori in cui i ragazzi potranno giocare, apprendere nuove competenze, stare insieme. Sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid.

A Campi, questo il calendario delle attività da questa settimana fino a settembre (con l’interruzione delle due settimane centrali di agosto): Giardini 8 marzo lunedì e mercoledì, giardini del Dino Manetti martedì e giovedì, giardini di via Petrarca martedì e giovedì, giardini di Sant’Angelo a Lecore lunedì e mercoledì, giardini di San Donnino lunedì e venerdì, giardini di piazza Aldo Moro martedì e venerdì, tutte le attività inizieranno alle 17.30 e dureranno due ore.

Al progetto hanno dato il loro sostegno l’Accademia di karate “Shotokan”, gli specialisti della lettura “Allibratori”, l’associazione sportiva dilettantistica Quartotempo Firenze e il suo calcio senza barriere, l’associazione Shaolin Quan Fa di Sign, la scuola di scrittura non profit per adolescenti “Porto delle Storie” di Campi, la cooperativa sociale C.A.T., il Centro Iniziative Teatrali, la scuola di clowneria Viviamo In Positivo VIP Firenze Onlus e lo yoga di Sonia Squilloni. Macramè, infatti, lavora da vent’anni sul territorio della Piana fiorentina con ragazzi e ragazze che vivono situazioni di fragilità. Una definizione che, in questi ultimi mesi, è arrivata a raccogliere le centinaia di studenti del nostro territorio che vivono momenti di difficoltà legati all’andamento scolastico, alla ridotta socialità e all’idea di presente che sembra congelata. Gli educatori di Macramè affiancano i ragazzi e le ragazze nei loro percorsi “verso un’autonomia – spiegano – che passi dalla ricerca di un proprio benessere, all’interno della comunità educante in cui tutti noi viviamo”. info@coopmacrame.it – 3292284142