Con il nuoto ha portato Lastra a Signa in Europa e nel mondo: la quinta edizione del Premio Atleta dell’anno U.N.V.S. a Ginevra Taddeucci

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Si svolgerà venerdi13 ottobre alle 18.30 presso la sala del consiglio comunale di Lastra a Signa la quinta edizione del premio U.N.V.S. Atleta dell’Anno 2022, riservato ad atleti, ex atleti e dirigenti del territorio metropolitano fiorentino, organizzato dalla sezione U.N.V.S. azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini Le Signe. Manifestazione che ha il patrocinio dei Comuni di Lastra a Signa e Signa, dalla Città Metropolitana di Firenze, del Coni Toscana e dalla ANSMeS – Associazione Nazionale Stelle Palme e Collari d’oro al merito del Coni e del Cip Firenze, con il contributo della BCC Banco Fiorentino. Il premio, quindi, sta iniziando a “diventare grande” e alla cerimonia di premiazione di questa edizione è prevista la partecipazione di varie autorità sportive insieme ai sindaci dei Comuni di Lastra a Signa e di Signa, Angela Bagni e Giampiero Fossi con i rispettivi assessori allo sport Leonardo Cappellini e Marinella Fossi, del Consigliere allo sport della Città Metropolitana, Nicola Armentano, e del delegato del Coni di Firenze, Gianni Taccetti.

“Il comitato promotore del premio U.N.V.S., associazione benemerita e di promozione sociale riconosciuta dal Coni, – dice il presidente della sezione Leandro Becagli – ha assegnato a Ginevra Taddeucci, 27 anni, il premio Atleta dell’anno 2022″. Ginevra, nuotatrice di Lastra a Signa, cresciuta sportivamente a Empoli, azzurra, allenata da Giovanni Pistelli, gareggia per le Fiamme Oro e C.C. Napoli ed è stata vincitrice degli Europei di nuoto di Roma 2022. Gli altri riconoscimenti che verranno assegnati durante la manifestazione sono il premio Atleta nazionale emergente a Gionata Benelli, Judo, campione italiano Do-Uisp e medaglia d’argento coppa Italia A2 Fijkam; insieme a lui anche Catalin Ionescu, campione italiano Super Piuma, e Simone Rao, campione italiano Piuma della società Boxe Lastra.

Il premio alla società del territorio andrà alla sezione tiro a segno nazionale Lastra a Signa per i 140 anni di attività nel territorio (1883-84). Correva infatti l’anno 1882 quando, il 2 luglio, Sua Maestà Umberto I Re d’Italia promulgò la Legge numero 883 che istituì il tiro a segno nazionale, allo scopo di preparare la gioventù al servizio militare, di promuovere e conservare la pratica nelle armi in tutti coloro che facevano parte dell’esercito permanente e delle milizie. Così, nel 1883, a seguito di corrispondenza tra il Prefetto di Firenze, al quale era demandata la presidenza della Direzione Provinciale del tiro a segno, e il sindaco di Lastra a Signa, Comune che era all’epoca capoluogo di mandamento (circoscrizioni amministrative comprensive di più Comuni in cui erano suddivise le province), si aprì l’iscrizione ai ruoli del tiro a segno in modo da poter raggiungere i 100 iscritti e dare vita alla società di tiro a segno che, sotto la denominazione “Tiro a segno nazionale Società Mandamentale”, venne costituita il 18 aprile 1884.

Per la categoria Veterani dello sport, il premio al veterano sportivo delle Signe intitolato alla memoria di Libero Sarchielli, benemerito dello sport e storico dirigente del territorio va per l’impegno e l’amore per lo sport profuso nel territorio, va rispettivamente a Massimo Campigli, Karate, Arnoldo Del Guasta, atletica, Fiorenzo Drovandi, pallavolo, Massimo Galdiero, Judo, Enzo Megli, ciclismo, Fernando Padariso e Simone Ricci, boxe. Infine il Premio Nazionale Ambasciatori sport U.N.V.S. 2023, che andrà a Sergio Bazzurro (pallavolo), presidente della Savino del Bene Volley Scandicci, eccellenza sportiva italiana ed europea, e Giuseppe Bonardi (calcio e tennis), esempio di valori sportivi per tutto il territorio delle Signe.