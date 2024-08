Con la Fiera di fine agosto cambia la disposizione del mercato del sabato

SESTO FIORENTINO – Con la fiera di fine agosto cambia anche la disposizione del mercato settimanale. Per i giorni di sabato 31 agosto e sabato 7 settembre il Comune haapprovato lo spostamento mediante sorteggio dei posteggi del mercato settimanale di piazza Lavagnini nelle vie e piazze. In via Garibaldi e in via Barducci saranno spostati […]



SESTO FIORENTINO – Con la fiera di fine agosto cambia anche la disposizione del mercato settimanale. Per i giorni di sabato 31 agosto e sabato 7 settembre il Comune haapprovato lo spostamento mediante sorteggio dei posteggi del mercato settimanale di piazza Lavagnini nelle vie e piazze. In via Garibaldi e in via Barducci saranno spostati 72 posteggi, 6 posteggi in piazza Vittorio Veneto e 2 posteggi in piazza della Chiesa. Saranno inoltre utilizzati posteggi attualmente non assegnati: 5 posteggi in piazza del Mercato e 1 posteggio in piazza Vittorio Veneto.