“Con lo sport nel cuore”, nel fine settimana l’evento che unisce passione, inclusione e beneficenza

SESTO FIORENTINO – “Con lo sport nel cuore” è l’appuntamento, organizzato dall’associazione Onlus Amicodivalerio e l’associazione Art Attack, che mette al centro lo sport come strumento di incontro, benessere e solidarietà. Con il patrocinio del Comune di Sesto, della Città Metropolitana, del Coni, vedrà la partecipazione di numerose associazioni sportive e di danza del territorio. L’evento, a ingresso libero, si terrà sabato 20 e domenica 21 settembre presso il Parco dell’Oliveta, a Sesto Fiorentino, con due giornate ricche di attività sportive, dimostrazioni, giochi per i più piccoli e momenti di intrattenimento. Oltre allo sport, ci sarà spazio per la riflessione sul valore della collaborazione, dell’inclusione e del sostegno reciproco.

Il programma prevede attività sportive aperte a tutti (calcio, basket, corsa, ginnastica, eccetera); una camminata che partirà dal Parco e si articolerà come percorso di 3 chilometri fra Colonnata e Querceto il sabato dalle 16,30 fino alle 18,30; incontri con atleti e testimonial che porteranno la loro esperienza; spazi per le famiglie con laboratori e animazioni. Parte del ricavato, con le donazioni provenienti dall’acquisto, facoltativo, di gadget e biglietti della lotteria, oppure per chi vorrà rimanere a cena, sarà destinato a finanziare una borsa di studio per un ricercatore per la cura dei tumori cerebrali più aggressivi in età pediatrica e dei percorsi di riabilitazione neuro-motori e neuro-cognitivi per l’età evolutiva. “Con questa iniziativa – spiega Ida Buonavoglia, presidente di AmicodiValerio – vogliamo ricordare che lo sport non è solo competizione, ma soprattutto condivisione, rispetto e solidarietà”. Le società partecipanti: Atletica Sestese, Sesto Calcio, Ausonia, Sport Accademy, Seido Karatè, Talithakum, Professione Danza e Spettacolo, Il Poggetto, Circolo Roberto Raggetti, Officina del Muscolo, Eukalos, Rithmoteque, En Piste, New Dance, Danza in Foma, Cath’n Serve Ball, Aks – Davil’s Rock, Croce Viola, Colonnata Calcio e Scuderie del Vento.