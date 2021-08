“Con occhi diversi” a Monte Morello: percorsi de La Racchetta, CAI e Auser per ipo e non vedenti

SESTO FIORENTINO – Tuffarsi nel paesaggio non solo con gli occhi, ma anche con il cuore: vederlo e apprezzarlo “con occhi diversi” è il progetto dell’associazione La Racchetta insieme al CAI Club Alpino Italiano e ad Auser Sesto Fiorentino che organizza in settembre e ottobre alcune passeggiate per non vedenti o ipo-vedenti su Monte Morello. […]

SESTO FIORENTINO – Tuffarsi nel paesaggio non solo con gli occhi, ma anche con il cuore: vederlo e apprezzarlo “con occhi diversi” è il progetto dell’associazione La Racchetta insieme al CAI Club Alpino Italiano e ad Auser Sesto Fiorentino che organizza in settembre e ottobre alcune passeggiate per non vedenti o ipo-vedenti su Monte Morello.

Percorsi di impegno leggero con accompagnatori che non sono professionisti ma volontari delle associazioni: ogni partecipante avrà accanto un volontario.

L’itinerario e la durata del percorso saranno decisi dalle associazioni in base al numero dei partecipanti e alle loro condizioni fisiche che dovranno comunque essere compatibili con il progetto. In linea di massima l’intenzione è di percorrere il sentiero CAI n. 6, di cui è stata recentemente inaugurata la facile percorrenza per tutti nell’ambito del “Progetto Oltre l’Ostacolo”.

C’è anche la possibilità di usufruire del trasporto andata e ritorno con mezzi della Racchetta o dell’Auser dall’abitazione privata (se in Sesto Fiorentino) fino al luogo di ritrovo del parcheggio della Fonte dei Seppi.

“L’obiettivo dell’iniziativa – spiegano Gianno Panunzi de La Racchetta, Pierluigi Pettini presidente Auser Sesto Fiorentino e Stefano Rolle presidente CAI Sesto Fiorentino – è quello di rendere fruibile il nostro territorio anche a chi non ha modo di muoversi autonomamente. L’idea è quella di assaporare la natura a “occhi chiusi”, godendo dei suoni, degli odori e del clima che la nostra montagna sestese può offrire!”

Gli interessati possono scrivere a Ilaria Pozzi, responsabile dei servizi sociali della Racchetta e socia CAI: ilaria.pozzi@email.it