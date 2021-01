“Con slancio e passione nel nuovo anno”: il sindaco Giampiero Fossi “traccia la strada” per il 2021

SIGNA – Da un lato il dispiacere perché quello appena concluso è stato l’ultimo anno da insegnante. Dall’altro il desiderio di ripartire nel 2021, sia a livello personale che ovviamente come sindaco, “con slancio, entusiasmo e passione”. E’ un bilancio tutto sommato positivo quello che il primo cittadino signese, Giampiero Fossi, traccia al termine del 2020, un anno segnato gioco forza dall’emergenza sanitaria e che è finito, come di consueto, con il “Te Deum” di ringraziamento nella Pieve di Signa.

Sindaco, quale è il suo giudizio sull’anno appena terminato?

“E’ stato… un anno. E’ stato un anno funestato da tante cose tremende e dalla scomparsa di tanti amici. Ma è stato un anno che comunque ha avuto le sue positività, a livello politico e a livello personale, sebbene sia stato l’ultimo da insegnante…”.

L’amministrazione comunale è stata impegnata su più fronti: proviamo a tracciare un bilancio…

“Abbiamo portato avanti, pensando ai principali obiettivi che ci eravamo prefissati, tutto ciò che era possibile fare; e, al tempo stesso, abbiamo affrontato al meglio le necessità che di giorno in giorno si presentavano a causa della pandemia tuttora in corso. Tutto questo sempre in sinergia con la Asl, la Società della Salute, le forze dell’ordine, il Centro operativo comunale e le varie associazioni di volontariato. E, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a sviluppare quello che era il nostro programma: i lavori per il nuovo Museo della paglia, la viabilità, la “nuova” scuola materna all’interno del vecchio asilo, le piste ciclabili, queste ultime a conferma del fatto che la mobilità sostenibile rappresenta un tassello importante negli impegni di questa amministrazione. Senza dimenticare tutti gli interventi fatti per la riapertura delle scuole, un lavoro “miracoloso”, portato avanti e concluso in pochissimo tempo”.

Però bisogna guardare anche avanti, a quello che sarà fatto nel nuovo anno:

“Certamente. Proprio in questi giorni, grazie al bando “Toscana Carbon Neutral”, è stata presentata la domanda per la richiesta di finanziamento per il progetto di riqualificazione di via Roma; con l’approvazione in giunta del progetto definitivo, anche di “forestazione urbana”, che riguarda la stessa via Roma e via Arte della Paglia. Ciò comporterà l’eliminazione della corsia preferenziale in via Roma (i mezzi finora autorizzati transiteranno da via Arte della Paglia, n.d.r.), che comunque resterà a senso unico. Ma il 2021 sarà caratterizzato anche dall’apertura del cantiere che consentirà alla variante di arrivare alla doppia rotonda dell’Indicatore e, al tempo stesso, sarà affidata la progettazione per proseguire, dall’altro lato, da via Santelli al parcheggio scambiatore della stazione. Lo stesso vale per la realizzazione del sottoattraversamento ferroviario che consentirà alla strada di ricongiungersi alla nuova viabilità di Lastra a Signa. La nostra speranza è quella di riuscire a concludere l’intervento in due anni. Sempre nel 2021, invece, si concluderà l’iter relativo al Piano strutturale e al Piano operativo”.

Lei ha mantenuto la delega alla cultura: cosa ci può dire a tal proposito?

“Giugno, verosimilmente, sarà il mese dell’inaugurazione della nuova sede del Museo della paglia, nella ex caserma dei Carabinieri. Come ho già detto in precedenza, i lavori stanno procedendo regolarmente, sia all’interno che all’esterno dell’edificio. Ma il 2021 sarà anche l’anno, è la nostra speranza, della riapertura del Museo di oggettistica ferroviaria “Galileo Nesti” dove, in questi mesi, è stato fatto davvero un grande lavoro. La stazione di Signa, infatti, è e resta una delle nostre priorità e posso assicurare che, in sinergia con le Ferrovie dello Stato, siamo al lavoro perché sia completamente risistemata ma anche per incentivare una maggiore mobilità su rotaia”.

Insomma sindaco, come si affronta questo nuovo anno?

“Con slancio, entusiasmo e passione. Ma anche con fiducia in me stesso e in tutte le persone che ho accanto”.