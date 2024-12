Concerti, laboratori e spettacoli per il Natale a Calenzano

CALENZANO – Concerti, laboratori e attività per bambini, spettacoli teatrali, musica itinerante, mercatini di natale: torna “Luci d’Inverno”, la rassegna promossa dal Comune di Calenzano nel periodo delle festività e organizzata in collaborazione con Associazione turistica Pro Loco Calenzano. Gli eventi sono gratuiti, per tutte le iniziative di CiviCa la prenotazione è necessaria (tel. 055.8833421). […]

CALENZANO – Concerti, laboratori e attività per bambini, spettacoli teatrali, musica itinerante, mercatini di natale: torna “Luci d’Inverno”, la rassegna promossa dal Comune di Calenzano nel periodo delle festività e organizzata in collaborazione con Associazione turistica Pro Loco Calenzano. Gli eventi sono gratuiti, per tutte le iniziative di CiviCa la prenotazione è necessaria (tel. 055.8833421). Per gli spettacoli del Teatro Manzoni, costi dei biglietti e info: teatromanzonicalenzano.it

Si comincia sabato 14 dicembre con una lettura e laboratorio natalizio in biblioteca Civica, domenica 15 e 22 dicembre il Mercatino di Natale in piazza Vittorio Veneto, con tante attività e giochi per i bambini a cura di Sale in zucca, con la musica della Scuola di musica di Calenzano, i pony del maneggio Crystal Quarte Horses di Carraia e Babbo Natale! Il 22 dicembre ci sarà anche la presentazione e consegna del Calendario del Comune per l’anno 2025, dedicato ai “Segni particolari”. Il 16 dicembre uno spettacolo di burattini al Teatro Manzoni, “Chiudi il becco Flint”. Poi ancora racconti e letture di Natale in biblioteca, il 18 e 19 dicembre, con gli Amici di Civica, la tombola di Natale in LIS, il 23 dicembre e 4 gennaio e Babbo Natale in Atc il 24 dicembre.

Il 1 gennaio torna il consueto Concerto lirico di Capodanno, “The three Musketeers” cello quartet, al Teatro Manzoni. I Circoli attenderanno la Befana il 5 e 6 gennaio: a Carraia alle ore 15 e presso l’Atc, stesso orario, il 5 gennaio; il 6 gennaio al Circolo la Vedetta e Old River, sempre alle 15.