Concerti, musica, teatro, laboratori: il Natale a Lastra a Signa arriva con una “Magia di eventi”

LASTRA A SIGNA – “L’idea e la volontà erano quelle di innovare e, al tempo stesso, di riportare le persone nelle strade e nelle piazze di Lastra a Signa. In quelle del centro storico, ma anche delle frazioni”: il sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso, ha presentato così il programma di eventi natalizi, “Arriva il Natale – Magia di eventi a Lastra a Signa”, che prenderanno ufficialmente il via il prossimo fine settimana: sabato 7 dicembre con l’apertura del Presepe artistico di Roberto Giovannoni (alle 16 a Villa Caruso) e domenica 8 dicembre con l’accensione delle luminarie. Un programma ricco di eventi e appuntamenti che si concluderà il 22 dicembre e all’interno del quale spicca la prima edizione del “Festival di Natale tra le mura”, una serie di concerti e spettacoli che si terranno in piazza Garibaldi, appuntamento clou quello di sabato 22 dicembre alle 21 con il “Concerto omaggio a Frank Sinatra” con Gianluca Guidi e l’Orchestra Ritmicosinfonica Crescendo Musica Toscana diretta da Alberto Solari, con la direzione artistica di Luca Marino e la regia di Alessandro Calonaci.

“Alla nuova rassegna – ha aggiunto Caporaso – teniamo molto: la prima edizione del “Festival di Natale”, quattro giorni di eventi che contiamo di far diventare un appuntamento fisso da qui ai prossimi anni. Allo stesso tempo abbiamo deciso di non promuovere la Sagra degli Antichi Sapori perché crediamo che abbia esaurito la propria funzione sul territorio e vogliamo guardare a nuove sfide e nuove progettualità che possano valorizzare al meglio il nostro Comune e allo stesso tempo richiamare una maggior socialità e senso di aggregazione”. “Mi preme sottolineare l’ampia offerta di eventi per tutte le età e per tutti i gusti proposta da questo cartellone – ha aggiunto l’assessore alla cultura e manifestazioni ed eventi, Massimo Galli – che abbracciano l’intero territorio, dal capoluogo alle frazioni e con la collaborazione di tante realtà associative”.

A chiudere gli interventi (presenti anche il maestro Luca Marino e il regista e attore Alessandro Calonaci) il consigliere regionale Fausto Merlotti: “Arte, cultura e sociale: questo programma di eventi vede coinvolto tutto il territorio e tante realtà che sono di fatto la sua forza. E’ mio compito valorizzare ciò che accade in Toscana e soprattutto rassegne come questa che sono sicuro avranno un respiro metropolitano e regionale”. Il programma di iniziative, come già detto in precedenza, partirà dal 7 dicembre, giornata che si concluderà alle 21 al Teatro Mcl di Ginestra Fiorentina con il Concerto da camera a cura dei professori dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Fra gli appuntamenti da segnalare quello del 19 dicembre al Teatro delle Arti con il concerto gospel dei “The Piligrims” il cui ricavato sarà devoluto a favore di Casa Don Lelio. Qui di seguito tutte le date