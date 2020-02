Concerto del July Gospel Singers and The Human Band al Teatrodante Monni

CAMPI BISENZIO – Concerto per solidarietà quello in programma venerdì 28 febbraio alle 21 al Teatrodante Carlo Monni con il July Gospel Singers and The Human Band dal titolo “Lean On Me”. Il coro è diretto da Luca Luglio. “Il coro è nato una decina di anni fa nella Scuola di Musica di Campi Bisenzio – spiega Luglio – e il gruppo è costituito da una ventina di coristi e da 6 musicisti”. Una novità nel panorama musicale. “Il nostro obiettivo – spiega Luglio – è di portare la spiritualità del Gospel nei concerti. Bisogna pensare, infatti, che il Gospel è la musica hce ha dato il via al blues e ha elementi di modernità, una musica africana che poi si è diffusa nelle varie culture mantenendo uno stile tutto particolare nel modo di cantare e di muoversi e mandanto un messaggio positivo”. Il coro July Gospel Singer and Human Band è composto da adulti fino a 70 anni, con esperienze musicali diverse. La serata del 28 febbraio avrà due ospiti: Gianmaria Vassallo e Giulia Ventisette. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto ai bambini della fondazione Cure2Childre affetti da tumori e gravi malattie del sangue. Per informazioni e prenotazioni: 055.8940864. E.A.