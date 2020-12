Concerto online per gli auguri di Natale del sindaco Falchi

SESTO FIORENTINO – Non ci sarà quest’anno, a causa delle normative anticovid, il tradizionale incontro per lo scambio di auguri con il sindaco Lorenzo Falchi. Ad annunciarlo lo stesso primo cittadino che ha inviato una lettera dove spiega che quest’anno non ci sarà lo scambio di auguri di persona, ma sarà proposto un momento musicale […]

SESTO FIORENTINO – Non ci sarà quest’anno, a causa delle normative anticovid, il tradizionale incontro per lo scambio di auguri con il sindaco Lorenzo Falchi. Ad annunciarlo lo stesso primo cittadino che ha inviato una lettera dove spiega che quest’anno non ci sarà lo scambio di auguri di persona, ma sarà proposto un momento musicale a cura della Scuola di musica di Sesto Fiorentino, naturalmente l’appuntamento con il concerto sarà online il 23 dicembre alle 18 sulla pagina Facebook del Comune –

Ecco la lettera del sindaco Falchi

“Carissimi,

come sono certo ben comprenderete, quest’anno, che tutti noi stiamo vivendo nell’impegno costante a contrastare un’emergenza sanitaria ad oggi purtroppo non alle nostre spalle, non ci consentirà di confermare la bella tradizione di ritrovarci nel Palazzo Comunale per scambiarci gli auguri alla fine di un anno di lavoro e collaborazione.

La situazione attuale consiglia, come giusto, la massima prudenza e ci impone di rinunciare al calore degli abbracci e delle strette di mano. Nonostante ciò abbiamo ritenuto importante trovare ugualmente un’occasione di condivisione realizzando in streaming, con la collaborazione della Scuola di Musica “Bruno Bartoletti” di Sesto Fiorentino, un momento musicale natalizio, che vi invito a seguire sulla pagina Facebook del Comune il 23 dicembre a partire dalle ore 18 e che resterà fruibile sullo stesso canale anche successivamente.

Grazie agli insegnanti e ai giovani allievi della Scuola di Musica, potremo calarci insieme in quello spirito di vicinanza e solidarietà che è uno dei significati più profondi delle festività natalizie; niente come la musica crediamo abbia il dono di trasmettere e diffondere, in particolar modo nei momenti di difficoltà, un messaggio universale di speranza, capace di parlare a tutti.

Riteniamo significativo che a ‘prendere la parola’ in questo momento sia un mondo, quello della cultura e dello spettacolo dal vivo, che sta subendo pesanti restrizioni e sta vivendo, come del resto molte altre attività, un momento di grande difficoltà.

Se vorrete seguire con noi questa piccola selezione musicale, potremo condividere un reciproco augurio di serenità che già da adesso vi invio, nell’attesa di un prossimo futuro in cui sia possibile riprendere la nostra vita e con essa le belle abitudini che abbiamo dovuto, solo momentaneamente, sospendere.

Un caro augurio di Buon Natale, da parte mia e da parte della Giunta Comunale di Sesto Fiorentino”.