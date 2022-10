Concerto sinfonico diretto dal maestro Zubin Mehta, il 12 ottobre 50 posti per assistere gratuitamente alle prove al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

LASTRA A SIGNA – Nell’ambito del progetto Maggio Metropolitano mercoledì 12 ottobre il Maggio Musicale Fiorentino offre 50 posti gratuiti per assistere alle prove del concerto diretto dal maestro Zubin Mehta alla guida dell’Orchestra del Maggio che eseguirà Anton Bruckner Sinfonia numero 8 in Do minore per il primo appuntamento sinfonico del Festival autunnale. Le […]

LASTRA A SIGNA – Nell’ambito del progetto Maggio Metropolitano mercoledì 12 ottobre il Maggio Musicale Fiorentino offre 50 posti gratuiti per assistere alle prove del concerto diretto dal maestro Zubin Mehta alla guida dell’Orchestra del Maggio che eseguirà Anton Bruckner Sinfonia numero 8 in Do minore per il primo appuntamento sinfonico del Festival autunnale. Le prove sono previste dalle 19 alle 23 e sarà possibile raggiungere il Teatro con un pullman, sempre offerto dal Maggio Musicale, che partirà alle 17.45 da via Cadorna. Per usufruire del biglietto gratuito occorre prenotare il proprio posto chiamando la segreteria del sindaco al numero di telefono 0558743281 (in orario di apertura al pubblico).