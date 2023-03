Concessione in gestione di piante di olivo su terreni di proprietà comunale, pubblicato il bando sul sito del Comune

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito Internet del Comune di Lastra a Signa nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici” l’avviso per la concessione di coltivazione di piante di ulivo su terreni di proprietà comunale. La concessione avrà durata di 6 anni ed è rivolta ai cittadini residenti. Gli appezzamenti di terreno comunale sono: verde pubblico Piazza Bardini (12 piante), area adiacente la scuola materna di Malmantile (21 piante), verde pubblico a Malmantile in località Poggio alla Malva (10 piante), giardino pubblico in via Pavese (9 piante), terreno adiacente al cimitero di Carcheri (100 piante), area verde a Malmantile impianti sportivi (45 piante), verde pubblico in località Belfiore (36 piante).

“Il soggetto assegnatario – si legge in una nota – dal momento della consegna del lotto dovrà a propria cura e spese eseguire tutte le opere necessarie al mantenimento in efficienza ed in produzione degli olivi e a provvedere alla raccolta. Il Comune di Lastra a Signa non fornirà alcun materiale né attrezzatura. Gli interessati potranno presentare domanda, entro il 26 aprile 2023, compilando l’apposito modulo da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune a mano o tramite mezzo di raccomandata del servizio postale”.