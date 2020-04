Conclusa la consegna delle mascherine

CALENZANO – Si è conclusa oggi la consegna delle mascherine porta a porta. Devono essere indossate negli spazi aperti o chiusi, pubblici o privati aperti al pubblico, in presenza di più persone. In quattro giorni sono state consegnate 37mila mascherine, due per ogni persona, grazie all’impegno di dipendenti, associazioni e volontari che hanno lavorato con dedizione e assiduità per dare a tutti i dispositivi di protezione nel più breve tempo possibile.

Se qualcuno ha avuto disguidi nella consegna o se è soltanto domiciliato, può segnalarlo a [email protected]. Dal 13 aprile, come previsto dall’ordinanza regionale, scatta l’obbligo di indossarle.