Conclusi i lavori di ripristino della frana sulla Fi-Pi-Li all’altezza del lago il Chiuso, al via l’asfaltatura di via di Carcheri e via di Ripalta

LASTRA A SIGNA – A seguito della conclusione dei lavori di ripristino della frana che dal 2020 hanno interessato la scarpata della Fi-Pi-Li all’altezza del lago Il Chiuso, è iniziata anche l’asfaltatura di quelle strade che in questi anni hanno subito il passaggio dei mezzi pesanti in direzione del cantiere. I lavori sono effettuati da AVR per conto della Città Metropolitana di Firenze. Si concluderà nei prossimi giorni l’asfaltatura e il rispristino del tratto di via di Carcheri in corrispondenza della frana, proprio davanti al lago Il Chiuso, dove è stato riaperto il vecchio tracciato della strada (fino ad oggi era presente un bypass stradale). Da lunedì 4 novembre l’intervento interesserà anche altri tratti di via di Carcheri e via di Ripalta e sarà effettuato in 5 lotti di lavorazione che comporteranno la chiusura alla circolazione e alla sosta dalle 8.45 alle 16.

In particolare i lavori saranno eseguiti: nel tratto di via di Carcheri dal lago Il Chiuso a via del Pollaiolo, sempre in via di Carcheri da via del Pollaiolo al parcheggio posto nei pressi del civico 253, un terzo lotto interesserà via di Carcheri dal parcheggio all’altezza del civico 253 a via di Ripalta, un quarto lotto sarà in via Ripalta da via di Carcheri al civico 28/a e infine il quinto lotto sarà dal civico 28/a di via Ripalta a via Chiantigiana. Prima dell’inizio dei lavori sul lotto successivo dovrà essere riaperto al traffico il tratto relativo al lotto precedente (non saranno chiusi contemporaneamente due lotti dei lavori). Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere sempre consentito il transito ad eventuali mezzi di soccorso nonché dalle 14.15 in poi anche ai mezzi di trasporto pubblico di Autolinee Toscane e agli scuolabus del Comune (solo per via di Carcheri). Le corse del numero 73 di Autolinee Toscane nell’orario di chiusura di via di Carcheri (ovvero dalle 8.45 alle 14.15) per le zone di Marliano e Inno saranno deviate attraverso via Maremmana ed effettueranno fermate delle frazioni della Luna e Ginestra.