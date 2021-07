Concluso il progetto “Aiutaci ad aiutare” de La Racchetta, CAI e Auser Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Circa 300 spese consegnate: è questo il risultato del progetto “Aiutaci ad aiutare” de La Racchetta in collaborazione con il Club Alpino Italiano e Auser Sesto Fiorentino. Il progetto, appena concluso, era nato con l’obiettivo di dare un sostegno ad alcune famiglie in difficoltà consegnando a casa di generi alimentari, affiancandosi così ad […]

SESTO FIORENTINO – Circa 300 spese consegnate: è questo il risultato del progetto “Aiutaci ad aiutare” de La Racchetta in collaborazione con il Club Alpino Italiano e Auser Sesto Fiorentino. Il progetto, appena concluso, era nato con l’obiettivo di dare un sostegno ad alcune famiglie in difficoltà consegnando a casa di generi alimentari, affiancandosi così ad altre iniziative simili pubbliche e private. Durante il lockdown dell’anno scorso e nel periodo da novembre 2020 a oggi, i volontari hanno “assistito” 10 nuclei familiari per un totale di 27 persone.

Ciascuna associazione, spiegano Gianni Panunzi responsabile de La Racchetta Sesto Fiorentino, Stefano Rolle presidente di CAI Sesto Fiorentino e Pierluigi Pettini presidente Auser Sesto Fiorentino, ha svolto un ruolo mettendo a disposizione i propri volontari o come per Auser i propri locali per la logistica, e alle donazioni fatte da privati cittadini, negozi e supermercati.

“La collaborazione tra le Associazioni sestesi di volontariato – concludono Panunzi, Rolle e Pettini – che si sta sempre più allargando e consolidando, ha quindi fatto un altro importante passo a favore dei cittadini”.