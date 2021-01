Concorsi pubblici del Comune di Calenzano

CALENZANO – Il Comune bandisce due concorsi pubblici per impiegati. Il primo è una selezione pubblica per titoli, integrata da colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato e pieno di una unità di personale nel profilo di Specialista in attività tecniche e progettuali – (Categoria giuridica D – Posizione economica D1 – ai fini […]

CALENZANO – Il Comune bandisce due concorsi pubblici per impiegati. Il primo è una selezione pubblica per titoli, integrata da colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato e pieno di una unità di personale nel profilo di Specialista in attività tecniche e progettuali – (Categoria giuridica D – Posizione economica D1 – ai fini della stipula di un contratto di formazione lavoro della durata di 24 mesi, presso l’Area Ambiente e Viabilità). Il secondo è una selezione pubblica per titoli, integrata da colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato e a tempo pieno di una unità di personale nel profilo di Specialista in attività tecniche e progettuali (Categoria giuridica D – Posizione economica D1 – ai fini della stipula di un contratto di formazione lavoro della durata di 24 mesi, presso l’Area Pianificazione urbanistica).

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta esclusivamente a mezzo procedura telematica entro le ore 24 del giorno 14 febbraio 2021. Per la compilazione della domanda di partecipazione si riporta di seguito il link alla piattaforma telematica, unica modalità di partecipazione al concorso: https://www.schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php?ente=cale