Concorsi pubblici per 10 agenti di Polizia municipale, due ingegneri e due progettisti: le domande fino al 27 aprile 

PRATO – C’è tempo fino alle 23:59 di domenica 27 aprile per presentare le domande di ammissione ai tre concorsi pubblici indetti dal Comune di Prato per l’assunzione di 10 agenti di Polizia municipale, 2 ingegneri strutturisti e 2 progettisti di impianti. Per quanto riguarda gli agenti, a oggi sono 160 le domande presentate, l’assunzione sarà con contratto di formazione-lavoro e due posti saranno riservati a volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate e due a operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale o il servizio civile nazionale. Contratto a tempo pieno e indeterminato per i 2 ingegneri strutturisti (17 domande ricevute) e i 2 progettisti di impianti (6 domande ricevute) di cui uno riservato in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate. La domanda di partecipazione a pena di esclusione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, autenticandosi con Spid, Cie o Cns oppure tramite identità digitale eIDAS compilando il format di candidatura sul Portale “inPA” all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it, previa registrazione del candidato. Per i requisiti di ammissione, le prove d’esame e la documentazione da presentare si potrà consultare il sito web del Comune di Prato (https://www.comune.prato.it/it/novita/notizie/pagina4199.html?idnewshub=24814).